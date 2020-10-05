В «ДНР»: На Енакиевском метзаводе работники требовали зарплату (Фото)

В «ДНР» в Енакиево работники Енакиевского металлургического завода сегодня, 5 октября, утром собрались на митинг, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Сообщается, что «прошел мирный сход работников нескольких цехов возле админздания доменного цеха».

«К рабочим спустя время вышли сотрудники службы безопасности предприятия, директор завода по производству Сергей Люльчак, директор по технологии и качеству Александр Коваленко и председатель профкома Владимир Чечерин. Они просили "потерпеть" и обещали 6 октября провести встречу граждан с представителем руководства "Внешторгсервис". Туда пригласят по 5 человек от каждого цеха», – отмечают в местном паблике.

Задолженность на ЕМЗ – около 2,5 месяцев.

Однако в комментариях в паблике многие не верят, что такие действия приведут к выплате зарплат. «Позор правительству ДНР, довели людей. Подняли металлургию, угольную промышленность? Это только все в проекте? Как людям выживать?! Народ веру всякую потерял», – пишет сотрудник завода.

Еще один работник отмечает, что «умирает завод потихоньку».