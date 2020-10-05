В «ДНР» почти 1,5 тыс. человек лечат от коронавируса

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного нового больного коронавирусом, так как не работала лаборатория. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«4 октября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 5 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 839:

на лечении – 1 468 пациентов,

выписаны – 2 147 человек,

летальных случаев – 224.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 октября в Украине COVID-19 заболели 230 236 человек (101 252 пациента выздоровели, 4 430 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 4 413 случаев (выздоровели – 1 554 пациента, летальных случаев – 60), Луганской области – 1 294 случая (выздоровели – 613 пациентов, летальных случаев – 17).

В «ЛНР» – 1 049 заразившихся (выздоровели – 810 человек, летальных случаев – 41).