Пожары на Луганщине: Из 9 очагов ликвидировали 7

На Луганщине из 9 основных очагов ликвидированы 7, 1 очаг локализован. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 10 часов 5 октября из 9 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован. Принимаются меры относительно локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируемая», – проинформировали в МВД.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.