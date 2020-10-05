В России допускают закрытие границ из-за роста числа больных коронавирусом

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. Об этом заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский, передает российское «РИА Новости».

Он отметил, что по данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 10 888 человек.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», – прокомментировал Рязанский возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор подчеркнул, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Он привел примеры, что ряд стран уже предпринимают серьезные меры, в частности Израиль ввел государственный карантин.