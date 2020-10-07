Уникальное сооружение сейчас похоже на Чернобыль: В Луганске обсуждают «Яйцо» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске приходит в упадок один из объектов в парке имени 1-го Мая.

«Танцплощадка в парке 1-го Мая, или, в народе, "Яйцо" – один из любимейших луганчанами объектов советского авангардизма. Уникальное сооружение в прошлом было очень популярно. Сейчас похоже на Чернобыль. Бассейн вокруг площадки теряет свои очертания, превращаясь в мусорку… Жизнь застыла как муха в янтаре в этом месте нашего детства», – рассказывает луганчанин в местном паблике.

Жители Луганска в комментариях пишут о том, что это место могло бы быть прибыльным: «При умном использовании, танцплощадка и сейчас могла бы приносить деньги, но не судьба… И сколько коллективов могли бы там выступить! И не очень большие деньги нужны для реставрации! Летний кинотеатр можно сделать… Там можно устроить шикарный ресторан. На площадке, вокруг вода, кувшинки, рыбы плавают, как это везде делают: из какашки делают конфетку и тянут хорошую денежку. Для себя и для города в виде налогов».

Также люди пишут о большом количестве заброшенных объектов в Луганске: «Уверен, если бы отдали кому-то в аренду бесплатно под летнюю площадку, новый хозяин навел бы идеальный порядок. Но нет, пусть лучше стоит и разваливается. Впрочем, как и половина объектов у нас в городе… При умном использовании не только это место могло бы приносить прибыль и радовать глаз. У нас таких полузаброшенных мест, к сожалению, масса».

Иные луганчане придерживаются той точки зрения, что восстановить ничего не получится: «Да, "всего лишь" всю систему переложить, из бетона и земли выкопать и закопать. А потом еще и ручей с лебедями надо будет восстанавливать, на этом же желания не остановятся... Время и вандализм делают свою работу, еще чуть-чуть, и сталкеры будут ездить не только в Припять… Было четко, конечно. Но город Луганск был основан как город-завод. Нет завода – нет города».

Кроме того, луганчане рассказывают о том, что росшее поблизости пробковое дерево спилили. «Легендарное местечко! Еще там возле слоненка пробковое дерево росло, единственное в области, спилили в 14-м году, кому понадобилось?! Сажали еще при основании парка, много кустов – принялось только одно!», – пишет житель Луганска.