Распроданы четырехмесячные запасы: В «ЛНР» признали дефицит антибиотиков

В «ЛНР» возник дефицит антибиотиков и противовирусных медпрепаратов в аптеках, что объясняется резко возросшим спросом со стороны населения. Об этом сегодня, 5 октября, заявил на брифинге «вр.и.о. генерального директора предприятия "Лугмедфарм"» Денис Москаленко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день, к сожалению, многие из нас столкнулись с дефектурой определенных групп антибиотиков и противовирусных препаратов в сети аптек нашей республики. К сожалению, это в первую очередь связано с лавинообразным спросом на данные препараты», – уверяет Москаленко.

Он утверждает, что за короткое время аптеками были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарств.

«Но, несмотря на это, говорить о том, что в сети нет антибиотиков совсем, будет неправильно. На текущий момент достаточно препаратов, которые по своим характеристикам не уступают и превосходят те, которые пользуются спросом. Особенно это касается инъекционных препаратов. В более чем достаточном количестве сейчас в нашей сети находятся цефепим, цефотаксим, ципрофлоксацин, лефлобакт – в меньшем количестве, но также поступает в нашу сеть», – заявил Москаленко.

Напомним, в «ЛНР» порог заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями у жителей старше 65 лет превысил сезонный уровень в 8 раз, также увеличилась заболеваемость пневмонией.

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном украинской власти Луганске ситуация с пневмонией достигла критического уровня. Местные жители написали в соцсетях, что в больницах не хватает мест, и скоро закончатся антибиотики. При этом «власти» «республики» замалчивают реальную эпидемиологическую ситуацию.