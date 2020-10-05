Детонируют боеприпасы: На Луганщине вспыхнул новый пожар (Фото)

В Луганской области вследствие поджога вспыхнул новый пожар между селами Нижнетеплое и Артема. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов из "Града". Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема», – говорится в сообщении.

По информации РГА, верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции.

«Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы», – добавили в райгосадминистрации.

Позже стало известно, что пожарные отстояли электроподстанцию, что возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль села. Сейчас тушат огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема. Электроподстанция пока остается обесточенной.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

По состоянию на 10 часов 5 октября из 9 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.