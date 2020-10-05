На глазах у брата: На Донетчине утонул 13-летний мальчик

На Донетчине в субботу, 3 октября, произошел несчастный случай. 13-летний мальчик упал на шлюзах реки Кривой Торец и не смог выбраться на берег. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что 13-летний парень находился на территории водоема вместе со своим старшим братом. Когда подростки пересекали шлюзы, младший брат споткнулся и упал в реку. Из-за сильного поток воды ребенок не смог выбраться на берег.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.