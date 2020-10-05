Транзитом через Россию: Житель Донецка возил тяжелые наркотики из Запорожья (Фото)

Служба безопасности Украины блокировала канал контрабанды тяжелых наркотиков на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой области. Житель Донецка возил наркотики из Запорожья транзитом через Россию. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 млн грн в месяц», – говорится в сообщении.

Организатора контрабанды задержали на пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковской обл.) во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 г метадона. Стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет 600 тыс. грн.

«Во время углубленного осмотра авто пограничный пес помог найти тайник в коробке с электропечью. Правоохранителям пришлось разобрать кухонный девайс, в котором спрятали 566 свертков с белым веществом, предварительно, с метадоном. Всего изъято 356 г вещества», – уточнили в Госпогранслужбе Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к наркотрафику.