Сегодня – Международный день врача

Каждый год в первый понедельник октября по всему миру отмечается Международный день врача. Для Фонда Рината Ахметова медицина всегда входила в число приоритетных направлений деятельности. Особенно масштабными стали проекты последних лет, сообщает пресс-служба Фонда.

Так, в 2019 году по личному решению Рината Ахметова был запущен проект «200 скорых для Украины», который задал новые стандарты в качестве оказания неотложной помощи. Медики во всех областях страны получили от Фонда 200 суперсовременных машин «скорой помощи». В областные клиники, городские больницы и амбулатории в селах и отдаленных громадах передавались машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и «скорые»-внедорожники. 200 спецавтомобилей позволят врачам спасать более 1 млн человек ежегодно. Проект «200 скорых для Украины» стал крупнейшим за 28 лет независимости страны частным благотворительным проектом в области неотложной медицины.

«Вы дали возможность мне, обычному врачу первичного звена, который проработал в селе 24 года, почувствовать себя человеком. Вы дали возможность пользоваться современным автомобилем, о чем я не мог мечтать даже в самых сладких снах!», – сказал о проекте врач Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Эдуард Чугай. Врач с коллегами благодаря Фонду выезжает к пациентам на машине первичной медико-санитарной помощи, созданной на базе Toyota Land Cruiser.

В 2020 году на мир обрушилась пандемия коронавируса. Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с угрозой 300 млн грн. Фонд Рината Ахметова создал проект «Борьба с COVID-19 в Украине» в рамках которого передал государственным больницам 320 тыс. экспресс-тестов, больше 200 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и закупил 204 аппарата ИВЛ. Проект стал вкладом Фонда в модернизацию украинской системы здравоохранения.

«Это позволяет нам существенно повысить качество медицинской помощи и спасать жизни наших пациентов. От имени всего персонала и пациентов благодарю Фонд Рината Ахметова за такую поддержку», – сказала и.о. главврача Краматорской городской больницы №1 Юлия Кушнерик.

Кроме того, Фонд организовал онлайн-обучение для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких и обеспечил несколько сотен медиков, занятых в борьбе с коронавирусом, удобной спецодеждой. Она была отшита по спецзаказу с учетом индивидуальных размеров каждого врача.

Помощь, которую оказывает Украине в борьбе с COVID-19 Фонд Рината Ахметова и его учредитель, беспрецедентна по своим масштабам. Медицинские проекты и программы Фонда Рината Ахметова направлены не только на помощь пациентам, но и на системные изменения в здравоохранении. Изменения, которые выводят качество оказания медицинской помощи на новый уровень и делают работу медиков более комфортной.

В Фонде также поздравили медиков с Международным днем врача: «Спасибо за ваш нелегкий труд, за самопожертвование, за мужество и ежедневный героизм! Пусть в ваших семьях будет покой и благополучие, а рабочие будни приносят удовлетворение и радость от спасенных жизней!».