В мобильном приложении «Дія» уже доступна справка переселенца

Цифровая версия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) уже доступна в мобильном приложении «Дія». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 октября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе презентации новых электронных услуг и документов в приложении «Дія» – Diia Summit.

«К сожалению, в нашем государстве есть такой документ», – отметил Федоров.

По его словам, чтобы максимально облегчить коммуникацию переселенцев с государством, и была создана цифровая версия справки ВПЛ – чтобы переселенцы не носили с собой бумажную версию.

Министр подчеркнул, что «это все уже доступно, все уже работает, с утра можно обновлять приложение "Дія" – и все документы должны появиться».