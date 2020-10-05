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«Роттердам+»: В НАБУ сообщили об убытках в 40 млрд грн от действия формулы расчета цены угля (Видео)

05.10.20 15:39
Фото: скриншот видео ТК «Украина»
Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Детективы НАБУ стремятся приобщить к уже закрытому делу «Роттердам +» новое заключение экспертизы. Об этом сообщила адвокат Наталия Дрыгваль, передает телеканал «Украина».

Речь идет о, якобы, убытках в 40 млрд грн от действия формулы расчета цены угля. Автор новонайденной экспертизы, как и его выводы, по словам Дрыгваль, «карманные» и могут быть сфабрикованными. А дело «Роттердам +» закрыли более месяца назад. С десяток детективов за 3,5 года не смогли доказать ни убытков, ни состава преступления. Подтвердили законность закрытия дела даже в Высшем антикоррупционном суде.

«Во-первых, это полностью сфабриковано. Во-вторых, это совершено вне сроков досудебного расследования. И, в-третьих, ситуация с проведением экспертизы такова, что здесь имеются признаки состава преступления. И в действиях представителей НАБУ, и в действиях самого эксперта, который подписал подобного рода выводы. Здесь абсолютно очевидная ответственность самого детектива НАБУ, который прекрасно знал о завершении сроков и должен был отозвать свое постановление», – комментирует адвокат Наталия Дрыгваль.

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