Директор «Синэво»: Почему результаты тестов на коронавирус могут отличаться в разных лабораториях

Результаты тестов на коронавирус, сделанные в разных лабораториях, могут отличаться. Это зависит от многих факторов – от того, как медсестра взяла биоматериал на анализ, от дня сдачи теста и др. Об этом рассказал директор медицинской лаборатории «Синэво» Николай Скавронский, передает «Громадське радіо».

«В Украине делается примерно 50 тысяч тестов на один миллион населения, то есть в среднем один тест на 20 человек. По сравнению с тем, что было в начале апреля, конечно, это огромный прогресс, ведь тогда было несколько сотен тестов на миллион человек», – сказал он.

По эго мнению, и этого объема тестирования недостаточно. «Ведь если мы посмотрим на количество выявленных положительных тестов среди сделанных, то процент в Украине будет намного больше, чем в других странах. Что говорит нам о том, что тестируются в основном люди, которые уже имеют симптомы – для подтверждения диагноза. Но это никак не связано с какими профилактическими действиями. Поэтому Украина в тестировании, к сожалению, еще очень сильно отстает от других стран Европы», – считывает эксперт.

Если говорить о достоверности тестов, то на качество тестирования влияет много параметров, главный из которых – это качество забора биоматериала. «Зависит от того, насколько качественно медсестра проведет манипуляцию: как глубоко в нос она вонзит щеточку. Можно даже сказать так: если вам было мучительно и неприятно, значит, медсестра взяла материал правильно. Если вам было нежно и приятно, значит, она взяла неправильно, и вы получите отрицательный результат. Но это не будет гарантией, что у вас ничего нет», – рассказал директор лаборатории.

«ПЦР считается в этом плане золотым стандартом, так как поиск самого вируса в пробе – это более качественно. У ИФА-тестов меньше вероятность получить результат о наличии вируса, но это тестирование не сильно отличается от ПЦР-тестов… Но сравнивать результаты ПЦР-тестирование и ИФА-тестирования абсолютно некорректно, ведь это совершенно разные тесты», – дополнил он.

Есть истории людей, которые рассказывают, что делали несколько тестов в различных лабораториях, а результаты тестов не совпадали. Это может быть проблемой и неправильного забора, и неправильного хранения. «Это может быть объяснено этими и многими другими факторами… Если мы говорим о сравнении тестов в разных лабораториях, то следует понимать, что антитела вырабатываются в определенные дни, в определенные дни они исчезают. И если человек сегодня делал тест в одной лаборатории, а завтра – в другой, результаты могут быть разными, потому что сегодня антитела еще не успели выработаться, а завтра они уже появились и их аппарат уловил», – пояснил Скавронский.

«Если мы говорим о случаях, когда у одного из членов семьи положительный тест на коронавирус, а у другого – отрицательный, то следует понимать, что у каждого человека специфическая иммунная система, она действует по-своему. Поэтому абсолютно реально, что кто-то в семье переболел, а кто – нет», – заключил он.