В уже закрытое дело «Роттердам+» хотят добавить данные новой экспертизы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало к уже закрытому Высшим антикоррупционным судом делу «Роттердам+» новый вывод частного эксперта, который свидетельствует о якобы нанесенных государству убытках в 40 млрд грн. Адвокаты и знатоки рынка уверены: так детективы, вероятно, пытаются в который раз раскачать ситуацию с «Роттердам +». Ведь в так называемой экспертизе ссылаются на черновики с расчетами. Об этом сообщает телеканал «Украина».

«Любые действия вне дела или в закрытом деле являются незаконными. Более того, там, где детективы НАБУ задним числом, постфактум заказывают частную экспертизу у частного лица о государственном энергорынке Украины – здесь не сходятся все три составляющие. Частный эксперт не может давать оценку государственному энергорынку», – говорит народный депутат Украины, фракция партии ВО «Батькивщина», Валентин Наливайченко.

«Это файлы Excel, которые не являются первичными документами. Указанные документы не имеют статуса официальных документов. Существуют большие сомнения в независимости эксперта, поскольку это не первый случай, когда этот частный эксперт составляет для детективов Национального антикоррупционного бюро необходимые им выводы», – комментирует адвокат Артем Трекке.

Формулу «Роттердам+» проверяли годами, пытаясь доказать, что она нанесла ущерб государству – мол, уголь покупали дорого. Уголь везли из-за границы, потому что наш остался на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Импортный уголь покупали по европейским ценам, чтобы быть со светом и теплом. Комплексные экспертизы, международные специалисты, СБУ и 10 детективов за 3,5 года не нашли ни одного нарушения. Формула законная и правильная, постановил Высший антикоррупционный суд и закрыл дело.