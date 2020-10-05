Ситуация в Станице Луганской: Через КПВВ прошли около 1500 человек

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» сегодня, 5 октября, прошли около 1500 человек. Такие данные по состоянию на 15:00 озвучили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня в соответствии с решением командующего Объединенных сил с 9:00 в связи со стабилизацией пожароопасной ситуации возобновлены пропускные операции в Станице Луганской. По состоянию на 15:00 на временно оккупированную территорию проследовало приблизительно 1080 граждан, в обратном направлении мы оформили 386 граждан», – сообщила представитель Восточного регионального управления ГПСУ.

Пограничники напоминают, что КПВВ «Станица Луганская» функционирует ежедневно, по осеннему графику с 7:00 до 18:30. Но пропуск на временно неподконтрольную территорию прекращается из соображений безопасности уже в 18:00.

Кроме того, действуют карантинные ограничения на пересечение КПВВ, в частности обязательный масочный режим. Что касается граждан, которые следуют на контролируемую территорию Украины, то их будут допускать на КПВВ исключительно после прохождения температурного скрининга и опроса на предмет контактирования с больными коронавирусом. Также требуется установить приложение «Дій вдома» и дать согласие на прохождение добровольной самоизоляции.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

В связи со второй волной COVID-19, в «ЛНР» ужесточили требования к прибывающим в «республику». Теперь все прибывшие будут отправляться на обязательную 14-дневную обсервацию в больницы. Но это требование не касается приехавших из России и «ДНР». Обсервации можно избежать, если иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – но сделанный исключительно в России.