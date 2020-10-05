Привозили за несколько минут до смерти: В Мариуполе рассказали о летальных случаях COVID-19

В Мариуполе с начала пандемии зафиксированы 873 случая инфицирования COVID-19, в том числе за минувшие сутки выявили 27 новых больных коронавирусом. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, передает «Сайт города Мариуполя».

За весь период в городе от коронавируса умерли 14 человек.

«Все смертельные случаи, связанные с коронавирусом, зафиксировали в лечебных учреждениях города. Стоит отметить, что некоторых из умерших доставили в лечебное учреждение за несколько минут до констатации факта смерти. То есть они находились в крайне тяжелом состоянии», – сказал Андрей Ремпель.

Он отметил, что все умершие были возрастом старше 50 лет и входили в группу риска – имели хронические заболевания и ослабленный иммунитет.

Андрей Ремпель также пояснил, почему не совпадает коронавирусная статистика горсовета и областного департамента здравоохранения. По его словам, в течение двух последних недель с перебоями работает государственная система мониторинга, с которой работает областной департамент

«Могу предположить, что в связи с тем, что идет рост заболеваемости, следовательно нагрузка на систему увеличилась, что может давать сбой системы, и сведения подаются некорректно. Вероятно за выходные были внесены данные за несколько дней, поэтому получился такой резкий скачок числа заболевших. Такие различия не только по Мариуполю, но и, например, по Краматорску. Область включает также статистику по иногородним, у которых в Мариуполе был выявлен COVID-19, мы же даем только по мариупольцам», – пояснил директор департамента.

Он заверил, что в Мариуполе готовы к приему пациентов, больных COVID-19. В больницах города уже развернуто 141 место и 130 мест подготовлено в провизорном отделении горбольницы №9. Кроме того, с сегодняшнего дня терапевтическое отделение горбольницы №4 начинает прием пациентов с подозрением на COVID-19. Для этого уже подготовлено 60 коек.

«Сейчас идет вторая волна. Мы к ней готовы, но и от мариупольцев зависит уровень заболеваемости, насколько жители будут соблюдать карантинные ограничения. Мы продолжаем разворачивать койки первого уровня. В ГБ №9 – для ковидных больных развернуто 60 коек, в БСМП – 40 и в ГБ №4 – 41. Если ГБ №9 полностью стала ковидным госпиталем, то ГБ №4 еще продолжает частично работать как опорная больница и лечить других пациентов. Инфекционное детское отделение №3 и терапевтическое отделение сейчас закрыты и обслуживают только больных с COVID-19», – уточнил Андрей Ремпель.

По его словам, сейчас увеличивается нагрузка на две больницы – горбольницу №1 и областную больницу интенсивного лечения.

«К счастью, это те два лечебных учреждения, которые в последние четыре года получали наибольшие инвестиции для развития – современные операционные, оборудование. У них в большей степени выполнены ремонты и они готовы лечить пациентов с другими заболеваниями, ведь с началом пандемии у нас не стало меньше инфарктов, инсультов и оперативных вмешательств», – отметил директор городского департамента здравоохранения.