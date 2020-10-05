Разъяснения юристов: Правда и мифы о наследстве

У каждого в жизни наступает такой момент, когда приходится искать ответы на вопросы, связанные с наследством и наследованием. Однако, как показывает практика, достаточно легко утонуть в море информации, тем более, что не всегда такая информация соответствует действительности. Поэтому юристы проекта «Юридический советник для переселенцев» ответили на наиболее сложные вопросы, которые возникают на этом пути.

Оформить наследство можно только по месту жительства умершего

❌ Миф

Как быть, если умер родственник, который постоянно проживал на неподконтрольной территории? Можно ли в этом случае претендовать на наследственное имущество и вообще есть шанс оформить наследство по законодательству Украины? Такие вопросы довольно часто можно услышать от переселенцев и лиц, чьи родственники остались проживать за линией разграничения. Вместе с тем ответ на него дает Гражданский кодекс Украины и некоторые законы Украины.

Так, ст. 1221 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно -– то место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

В свою очередь, если последнее место жительства наследодателя находится на неподконтрольной территории, местом открытия наследства является место подачи первого заявления наследников, исполнителей завещания, лиц, заинтересованных в охране наследственного имущества, или требования кредиторов (ст. 11-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», ст. 9-1 Закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции»).

Итак, если наследодатель (лицо, после смерти которого осталось наследственное имущество) скончался на неподконтрольной территории, подать нотариусу заявление о принятии наследства его наследники могут независимо от места его проживания.

Заявление о принятии наследства можно подать только государственному нотариусу

❌ Миф

Сейчас ведением наследственных дел занимаются и государственные, и частные нотариусы. Оформить наследство на законных основаниях можно и у тех, и у других. Однако, выбирая нотариуса, наследникам следует помнить о двух основных моментах:

заявление о принятии наследства должно быть подано по месту открытия наследства;

наследственное дело может вести только один нотариус.

Последнее означает, что оформлением наследства будет заниматься тот нотариус, которому документы о принятии наследства будут предоставлены первыми. Так, если один из наследников обратится к нотариусу в городе Волноваха Донецкой области, то другому наследнику, который решил подать заявление о принятии наследства позже, придется обращаться именно к этому нотариусу.

По истечении 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя оформить наследство невозможно

❌ Миф

Статьей 1270 Гражданского кодекса Украины для принятия наследства, действительно, установлен срок в 6 месяцев, который начинается со времени открытия наследства – дня смерти лица или объявления его умершим.

Однако этим же кодексом предусмотрено, что наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6-месячного срока он не заявил об отказе от него. Кроме того, принявшими наследство считаются малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, если не было подано заявление об отказе от наследства в порядке, установленном гражданским законодательством.

Законодателем предусмотрена также возможность восстановить пропущенные сроки. Так, наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут с письменного согласия всех остальных наследников, принявших наследство, подать нотариусу заявление о принятии наследства по месту открытия. Такие заявления наследников должны быть изложены в письменной форме и поданы нотариусу до выдачи свидетельства о праве на наследство. Подлинность подписей наследников на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.

В случае отсутствия согласия других наследников по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Вместе с правами (имуществом) наследнику переходят и все обязанности (долги) наследодателя

✅ Правда, но частично

По действующему законодательству в состав наследства действительно входят все права и обязанности, принадлежавшие умершему лицу на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Однако при этом не наследуются права и обязанности, неразрывно связанные с личностью, в частности:

личные неимущественные права (например, право на имя, опека или попечительство и т.д.);

право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;

право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные законом;

права и обязанности лица как кредитора или должника, если они неразрывно связаны с личностью должника или кредитора.

Если наследодателем составлено завещание на ваше имя, то это не значит, что наследство не будет разделено вместе с другими лицами

✅ Правда

По действующему законодательству, завещатель вправе завещать принадлежащее ему имущество любому лицу. В то же время независимо от содержания завещания закон гарантирует определенную долю наследства, которая называется обязательной частью, определенной категории лиц, а именно:

малолетним, несовершеннолетним, совершеннолетним нетрудоспособным детям наследодателя;

неработающей вдове (вдовцу);

нетрудоспособным родителям.

В соответствии со ст. 1241 Гражданского кодекса Украины приведенные выше лица наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников, воли наследодателя и не связано с совместным проживанием наследодателя и лиц, имеющих право на обязательную долю. Однако, если другие наследники против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, они имеют право обратиться с соответствующим иском в суд.