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На Донбассе открыли новые маршруты социального транспорта (Расписание)

05.10.20 17:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Благотворительная организация «Адра Украина» запустила новые маршруты социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

В сентябре появились четыре новых маршрута.

В Донецкой области:

  • Авдеевка – Селидово и обратно, 6 раз в месяц;
  • Павлополь – Мариуполь и обратно, 2 раза в месяц.

В Луганской области:

  • Кряковка – Орехово-Донецкое – Новоайдар и обратно 4 раза в месяц;
  • Троицкое – Новозвановка – Попасная и обратно, 8 раз в месяц.

«Также в маршрут Благовещенка – Таловое – Красная Таловка – Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская присоединена Герасимовка. Количество поездок увеличено до 10 раз в месяц», – добавили в организации.

Помощь предоставляется в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины», при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Тел. горячей линии «АДРА Украина»: +38 095 286 07 16.

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