На Донбассе открыли новые маршруты социального транспорта (Расписание)

Благотворительная организация «Адра Украина» запустила новые маршруты социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.
В сентябре появились четыре новых маршрута.
В Донецкой области:
- Авдеевка – Селидово и обратно, 6 раз в месяц;
- Павлополь – Мариуполь и обратно, 2 раза в месяц.
В Луганской области:
- Кряковка – Орехово-Донецкое – Новоайдар и обратно 4 раза в месяц;
- Троицкое – Новозвановка – Попасная и обратно, 8 раз в месяц.
«Также в маршрут Благовещенка – Таловое – Красная Таловка – Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская присоединена Герасимовка. Количество поездок увеличено до 10 раз в месяц», – добавили в организации.
Помощь предоставляется в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины», при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.
Тел. горячей линии «АДРА Украина»: +38 095 286 07 16.