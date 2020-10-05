Поджег одежду на подруге: На Донетчине подросток сядет за решетку на 3,5 года

В Славянске (Донецкая обл.) юношу осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что он умышленно поджег одежду на 14-летней подруге. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что 6 сентября 2019 года компания подростков отдыхала в заброшенном детском саду, играя с огнеопасными материалами.

«Во время пребывания на ступенях здания один из парней, держа в руках бутылку объемом 1,5 л с горючим веществом, оступился, и в момент его падения жидкость пролилась на одежду 14-летней девушки, которая находилась рядом. В этот момент их товарищ, достав зажигалку, поджег пропитанную одежду девочки, из-за чего она вспыхнула», – рассказали в прокуратуре о подробностях дела.

В результате девочку доставили в больницу с ожогами ноги II степени, равной 9% поверхности тела.

Славянский городской суд вынес юноше приговор за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины («Причинение умышленного средней степени тяжести телесного повреждения»).

Приговором суда парню назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.