В 2021 году органы власти уже не будут требовать бумажные справки, – Зеленский

С сентября 2021 года ни одно учреждение центрального органа исполнительной власти не будет требовать никаких бумажных справок от граждан. Об этом сегодня, 5 октября, завил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit в Киев.

Он отметил, что следующий год в Украине должен стать началом отказа от бумажных документов в сфере государственных услуг и создания цифрового государства, где бюрократия и коррупция будут нетипичным явлением.

Уже сейчас реализованы многие направления по диджитализации страны. «Граждане Украины могут загружать мобильное приложение "Дія" (им уже пользуются 5 миллионов граждан). Получать разрешения в электронном кабинете застройщика. Не отходя от компьютера, регистрировать СПД за 15 минут, то есть – открывать собственное дело быстрее, чем в большинстве стран мира. Пользоваться сервисом "еМалятко" и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Уже через год мы стали четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт», – отметил Зеленский.

Однако, по его словам, это лишь десятая часть от того, что запланировано.

«От меня – небольшой спойлер. 2021 года станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть – никаких бумаг. Это касается всех государственных органов исполнительной власти, и что самое важное – ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг», – заявил президент.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что государственные онлайн-услуги уже сэкономили 495 млн грн украинцам и дали 2 млрд грн дополнительных поступлений из-за ликвидации налоговых «скруток».