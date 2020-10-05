Падение гривны: Эксперты не советуют украинцам массово скупать доллары

Уже месяц доллар держится на уровне 28,33 грн. Такой слабой украинская гривна не была уже 2 года. К декабрю эксперты прогнозируют курс на уровне 29 грн за доллар. Но они не советуют украинцам скупать валюту сейчас.

Отмечают, что сейчас ослабление национальной валюты характерно и для иных стран. «Курс валют определяется рынком – это спрос и предложение. Четко можно сказать только то, что в определенные периоды курс гривны может ослабевать, как мы это отмечаем сегодня. И в иной период он будет усиливаться. Бежать сейчас [в обменники за долларом] или нет – я бы сказал, что не бежать. Да, гривна ослабела. Но если посмотреть на Польшу, Болгарию, Румынию, Турцию – все их национальные валюты ослабели по отношению к доллару примерно на уровне 3-7%», – сказал заместитель председателя правления НБУ Василий Фурман.

«В госбюджете на 2021 год в качестве ориентира заложен курс доллара на уровне 29,1 грн. Думаю, что среднегодовой курс таким и будет. Поэтому до конца этого года мы увидим курс в 29 грн за доллар. Но бежать именно сейчас скупать доллары, думаю, нет смысла», – считает экономист Олег Пензин.

Кроме того, для вложения гривны в те же доллары для получения прибыли, нужно обладать определенными знаниями. А нынешняя разница между покупкой и продажей доллара не даст рядовым украинцам «сверхприбылей». «Если говорить о гражданах, то для обменных валютных операций (продавать или скупать доллар) нужны существенные знания. Чтобы не потерять на этом процессе. Т.к. в банках курс покупки всегда ниже, чем курс продажи. Поэтому нельзя говорить – бегите покупайте, или бегите продавайте. Нужно глубоко ориентироваться в процессах», – поясняет первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

С ним согласен и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк: «Играть на курсе валют – это очень непростой бизнес. На этом специализируются целые фонды, которые инвестируют десятки миллиардов».

В последние годы серьезно укрепился швейцарский франк, и многие украинцы считают, что лучше хранить деньги именно в этой валюте. Эксперты же отмечают, что в наших условиях это невозможно. «Да, швейцарский франк – это валюта, которая существенно укрепилась за последнее время. В частности, по отношению к доллару. Поэтому с этой точки зрения, наверное, хранить деньги в швейцарских франках было бы хорошо. Но речь идет об объеме валюты, выпущенной той или иной страной. И сегодня в Украине вы швейцарский франк просто не найдете. То есть выгодность хранить сбережения в швейцарских франках – это правда, но недостижимая правда», – отметил экономист Олег Пензин.

То, что доллар в Украине является наиболее популярной валютой, объясняется рядом факторов. «Не обязательно все страны меряют себя долларом. Например, я был в Венгрии, когда у них был кризис аналогичный нашему. И вот там в пунктах обмена валют на первом месте был франк. Все зависит от того, в какой валюте больше всего страна делала заимствований. В нашем регионе так исторически сложилось, что более распространен доллар», – говорит Василий Фурман.

«Наибольшее число контрактов, которые Украина заключает в мировой валюте, заключены именно в долларах. Плюс доллар сегодня является наиболее распространенной резервной валютой, поэтому он активно продается и покупается в украинских обменниках. Доллар для людей более удобная валюта и наиболее ликвидная», – добавляет Пензин.

При хранении гривны в долларах также нужно учитывать, что американская валюта, как и любая иная национальная, подвержена девальвации (ослабеванию).

Также нет смысла сейчас срочно скупать доллары, потому что в Украине не высокий процент инфляции. Если говорить простыми словами, инфляция – это ускоренный рост цен на товары и услуги. «Инфляция в стране на сегодня составляет 3%. По прогнозам НБУ, инфляция на период декабря будет на уровне 5% (это соотношение цен декабря 2020 года к декабрю 2019 года). В следующем году она ожидается тоже на уровне 5%, т.е. товары и услуги подорожают на 5% (плюс-минус 1%)», – отмечает первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

При этом в госбюджет на 2021 год заложен уровень инфляции в 7,1%. «Но 7,1% – это лишь прогноз. Вот нынешние 3% – это фактическая инфляция на сегодняшний день», – пояснил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Україна 24»