В «ДНР» анонсируют усиление контроля за мерами карантина

В «ДНР» усилят «надзорный контроль» за соблюдением действующих мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Об этом сегодня, 5 октября, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, сегодня состоялось заседание «межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ДНР».

«Многие меры просто перестали соблюдаться нашими гражданами, и этот фактор повлиял на тот рост, который мы с вами наблюдаем. Нужны определенные шаги, которые позволят контролировать соблюдение масочного режима, соблюдение дистанции и другие правила», – заявил Пушилин.

Он уверяет, что это даст возможность не ужесточать другие меры по иным направлениям.

«Мы и при первой волне обошлись достаточно узким перечнем ограничений», – утверждает Пушилин.

Напомним, всего по состоянию на 10:00 5 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 839. Из них: на лечении – 1 468 пациентов, выписаны – 2 147 человек, летальных случаев – 224.