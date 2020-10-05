Только не недвижимость: Эксперты рассказали, во что украинцам лучше вкладывать гривну

Экономисты не могут сказать четко, куда лучше украинцам инвестировать деньги, чтобы они принесли прибыть (в валюту, в золото, в недвижимость и пр.) – все зависит от ситуации. Кроме того, в Украине не так много инструментов, куда граждане могут вложить сбережения.

«Потому что ответ сегодня может отличаться ответа завтра. Например, мы говорим – лучше вкладывать в золото. И люди массово начинают вкладывать в золото, итог – цена золота поднимется в цене, и уже завтра не будет выгодно вкладывать в золото. Всегда лучше вкладывать деньги в недооцененные активы, которые потом вырастут в стоимости. Вот в начале этого года было понятно, что золото вырастет в цене», – отметил экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Но в недвижимость в нынешний период он не советует вкладывать сбережения. «В недвижимость, считаю, сейчас точно не нужно вкладывать. Думаю, что в недвижимости есть огромные риски. Люди становятся беднее, а недвижимость же приобретается для каких-то целей. Если коммерческая недвижимость – то для сдачи в аренду, но сейчас особо не открываются магазины, офисы, [которым нужны помещения]. Если это для жилья, то 95% людей для этого копят деньги годами. И когда сложная ситуация, то люди не готовы рисковать этими деньгами», – считает Данилюк.

В отношении недвижимости с ним согласен и экономист Олег Пензин. «Когда вы хотите во что-то вложить деньги, смотрите ликвидность рынка. То есть смотрите, насколько этот рынок в будущем достаточно быстро сможет вам вернуть вложенные средства. Поэтому я бы сказал, что не нужно вкладывать в недвижимость», – говорит он.

Пензин отмечает, что реальных инструментов для вложений рядовыми гражданами не так уж и много в стране: «И на сегодняшний день для обычных граждан, в принципе, кроме банковских депозитов и покупки валюты в Украине нет ничего».

Заместитель председателя правления НБУ Василий Фурман назвал свои ТОП-3 видов инвестирования для украинцев в нынешних реалиях. Причем он не сбрасывает со счетов недвижимость. «Откровенно говоря, деньги лучше не копить, а вкладывать в бизнес, и зарабатывать на них. Потому что и доллар и иные валюты со временем девальвируют. Поэтому первое направление – вкладывать в бизнес. Второе – недвижимость. Да, рынок недвижимости изменчивый. Но если у вас есть достаточно денег, то можно приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду, и получать доходность на уровне 7-12% годовых и при этом иметь минимальную сумму налогообложения. Третье направление – если у вас есть опыт, то можно вкладывать деньги на международных финансовых рынках. У нас есть украинцы, которые покупают акции известных мировых лидеров и играют на разницах курса акций и таким образом зарабатывают», – перечислил он.

Для первого заместителя министра финансов Дениса Улютина ТОП-3 инвестиций – это образование, наука и здоровье. «То есть вкладывать деньги в свое образование, в свою науку (повышение квалификации, совершенствование, – ред.) – чтобы вы развивались в дальнейшем, и это вам принесет прибыль. И заниматься своим здоровьем – это нужно для того, чтобы получить образование и в дальнейшем от своих знаний получать прибыль», – заключил он.

Напомним, ранее эксперты пояснили, почему сейчас нет смысла вкладывать гривну в доллары.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Україна 24»