CОVID-19 не зарегистрирован: За минувшие выходные в Дружковке умерли 5 человек с пневмонией

В Дружковке (Донецкая обл.) за минувшие выходные в терапевтическом отделении Центральной городской клинической больницы скончались 5 пациентов с пневмонией. У всех умерших были хронические патологии, передает «Дружковка на ладонях».

«В период с 3 по 5 октября в терапевтическом отделении ЦГКБ зарегистрировано 5 случаев смерти среди пациентов с хронической патологией и пневмониями. На сегодняшний день среди этих случаев лабораторно подтвержденного заболевания CОVID-19 не зарегистрировано», – пишет издание.

По данным горсовета, общее количество пациентов с пневмонией в стационарах Дружковки достигло 68 человек.

«С начала карантина в городе зарегистрировано 98 случаев острой респираторной болезни CОVID-19, 11 из которых медицинские работники. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая и 1 подозрение на CОVID-19. В отделениях больниц находится 68 пациентов с пневмонией», – говорится в сообщении.

В то же время Дружковка пока остается в «зеленой» карантинной зоне.