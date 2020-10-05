Акцент на море: В Мариуполе появился новый туристический магнит (Фото)

В Мариуполе популярным местом прогулок стал отреставрированный пирс на территории водно-спортивного комплекса. Локация является привлекательной для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В ходе реконструкции на пирсе усилили несущие конструкции, заменили перильные ограждения, уложили террасную доску, установили лавочки и урны, открыли модульное здание и комплекс для хранения инвентаря.

Общая сумма проекта составила 18,6 млн грн, из них 10,9 млн грн – средства городского бюджета, 7,7 – направлены Группой Метинвест.

Как рассказали в горсовете, в планах на следующий год – реконструкция второй половины пирса, строительство моста, который их соединит, открытие спортивной и фудзоны.