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Акцент на море: В Мариуполе появился новый туристический магнит (Фото)

05.10.20 19:12
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

В Мариуполе популярным местом прогулок стал отреставрированный пирс на территории водно-спортивного комплекса. Локация является привлекательной для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В ходе реконструкции на пирсе усилили несущие конструкции, заменили перильные ограждения, уложили террасную доску, установили лавочки и урны, открыли модульное здание и комплекс для хранения инвентаря.

Общая сумма проекта составила 18,6 млн грн, из них 10,9 млн грн – средства городского бюджета, 7,7 – направлены Группой Метинвест.

Как рассказали в горсовете, в планах на следующий год – реконструкция второй половины пирса, строительство моста, который их соединит, открытие спортивной и фудзоны.

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