«Заработал» 340 тысяч: В Лисичанске директор коммунального предприятий придумал оригинальную схему обогащения

В Лисичанске (Луганская обл.) директор коммунального предприятия применил оригинальную схему для личного обогащения – через официальные выплаты самому себе. Суммарно он таким способом «заработал» 340 тыс. грн. Об этом рассказали в Лисичанской местной прокуратуре.

Сначала директор вопреки требованиям законодательства заключил с Лисичанским городским советом дополнительное соглашение к трудовому контракту об увеличении денежной помощи при увольнении. После этого директор уволился по собственному желанию и получил материальную помощь в размере 12 среднемесячных заработных плат.

Через 2 месяца обвиняемый восстановился в должности и заключил еще одно дополнительное соглашение с горсоветом – о собственном премировании за личный вклад в работу и результаты предприятия.

За оба факта он получил почти 340 тыс. грн. Эта сумма рассматривается как ущерб коммунальному предприятию в больших размерах.

Сейчас в отношении директора с суд направлен обвинительный акт. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и повторно (ч. 3, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкции статей предусматривают от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.