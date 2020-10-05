Дестабилизировали ситуацию в стране: СБУ блокировала несколько сетей интернет-агитаторов

В течение сентября 2020 года кибердепартамент Службы безопасности Украины блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов. Накануне местных выборов они пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, киберспециалисты СБУ прекратили противоправную деятельность SMM-специалиста, жителя Сумщины, который по заказу граждан РФ через фейковые аккаунты в популяризировал идеи территориального раскола Украины и обострения общественно-политической ситуации накануне местных выборов.

В Херсонской области оперативники СБУ разоблачили интернет-агитатора, который по заказу кураторов из РФ в запрещенной российской соцсети распространял призывы к изменению границ территории государства неконституционным способом.

Киберподразделение УСБУ в Днепропетровской области прекратило противоправную деятельность жителя региона, причастного к распространению материалов, содержащих призывы к совершению действий по изменению границ территории страны, нарушая порядок, предусмотренный Конституцией Украины.

По данным фактам продолжаются процессуально-следственные действия.

Кроме того, в рамках начатых ранее следователями СБУ производств судами привлечены к уголовной ответственности интернет-агитаторы из Запорожской и Волынской областей, которые призывали к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, разжиганию межнациональной вражды и ненависти.