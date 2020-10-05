Палаты переполнены: В Мариуполе показали больницу по борьбе с СOVID-19 (Видео)

В Мариуполе переполнена горбольница №9 – все места, выделенные для пациентов с коронавирусом, уже заняты. Чтобы разместить новых пациентов – открыли палаты неработающих отделений. Условия оказались некомфортными. На выходных в сети появились видео, на которых запечатлены ужасные кадры одного из санузлов больницы, где сейчас находятся пациенты с подозрением на СOVID-19, передает «Сайт города Мариуполя».

«Наша больница была рассчитана на 60 пациентов, больных СOVID-19, еще 90 коек могут занимать те, у кого подозревают коронавирус», – рассказал главный врач горбольницы № 9 Александр Железняк.

Но если в августе в больнице находилось всего 9 человек, то за последние 2 недели ежедневно «скорые» стали привозить от 22 до 46 человек.

«Сегодня в нашей больнице заняты 62 койки пациентами с подтвержденным диагнозом. Еще 18 тяжелых больных находятся в реанимации, четверо из них подключены к ИВЛ. Также заняты 133 провизорные койки», – констатирует главврач.

Больница переполнена. Разместить пациентов по 1-2 человека в палате (или 3, если они заразились в одном источнике), как это должно быть по нормам, не получается.

«Был такой наплыв, что мы открыли неработающие отделения и видео, которое выложили в сеть, снято именно там. Всего в таких отделениях сейчас находится 11 человек», – говорит Железняк.

Необходимого количества палат в больнице попросту нет. «Представьте себе – тут стояло 9 "скорых" подряд, а я уехал в час ночи и еще 2 или 3 машины подъезжали», – вспоминает пик своей работы главный врач.

Поэтому было принято решение открыть провизорное отделение для пациентов с подозрением на СOVID-19 в горбольнице №4, где уже вчера находилось 19 человек. Сегодня «скорая помощь» везет всех пациентов с подозрением именно туда.

«Для того, чтобы улучшить условия нахождения больных в лечебном учреждении, сегодня все 11 пациентов переведут из неработающих отделений нашей больницы в горбольницу №4», – пообещал Железняк.

Куда размещать новых больных при большом наплыве – пока не знают.

Железняк заверяет, что больница обеспечена всем необходимым для лечения. В частности, кислород подведен ко всем 16 койкам в отделении хирургии и 4 – в реанимации. Ежедневно привозят 128 баллонов с кислородом для обслуживания больницы. «Позавчера у нас был установлен рекорд – мы израсходовали 141 баллон», – рассказал Железняк.

Также больница полностью обеспечена индивидуальными средствами защиты. Здесь установлено стационарное кварцевое оборудование. Город закупил 4 новых аппарата ИВЛ и всего в больнице их установлено 14.

А вот чего не хватает – медиков. По сути, их достаточно (1 медсестра и 1 санитарка на 25 человек), но хотелось бы больше. Из-за того, что больница переквалифицировалась на борьбу с СOVID-19, часть медперсонала уволилась. «Ко мне приходит медсестра и говорит, что у нее двое детей, и никакие надбавки ее не интересуют, болеть она не хочет», – поясняет главврач.

А случаи заболевания среди медсестер в больнице уже были. Правда, установить где именно заразился медработник – в больнице или в том же супермаркете – невозможно.

Зато высокая заработная плата уже манит медиков из других больниц города и близлежащих районов. Два новых сотрудника уже приняты на работу. «Сейчас у нас около 350 работников, 192 из которых задействованы в работе с СOVID-19. Все 192 медика в сентябре получили надбавку в размере 300%», – отметил Железняк.

В частности, зарплата зарплата составила:

у заведующей реанимацией – 42 тыс. грн;

у врачей – 30-35 тыс. грн;

у медсестер – 22-24 тыс. грн;

у санитарки – около 14 тыс. грн.

В августе, когда больных здесь было всего 9 человек, таких доплат не было. Их получали только те, кто работал с заболевшими и многое зависело от времени, которое они с ними провели. Кто-то получил доплату в размере 16 тыс. грн, а кто-то всего 600 грн.

В целом же в больнице № 9 не все так ужасно, как пишут в соцсетях. Да, отделения старые, но маломальские условия для пациентов созданы. Из минусов – в палатах не по 1-2 человека, а порой бывает, что и все 5. Кроме того, на высоких этажах (4 и 5) – нет воды. Вернее, она есть, но дают ее по часам.