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«Командира взвода» НВФ «ДНР» приговорили к 9 годам тюрьмы

05.10.20 19:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В отношении жителя Мариуполя, который был «командиром взвода» незаконного вооруженного формирования, суд вынес обвинительный приговор. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что в течение 2014-2018 годов житель Мариуполя занимал должность руководителя отделения гаубично-артиллерийского дивизиона в составе специального подразделения «Славянск» «1 отдельной штурмовой бригады ДНР».

«За время прохождения "военной службы" злоумышленник участвовал в боевых действиях против ВС Украины вблизи сел Васильевка Старобешевского района, Староласпа Тельмановского района, Спартак Ясиноватского района, пгт. Бойковское (до переименования – Тельманово – ред.), городов Авдеевка, Углегорск и Дебальцево», – говорится в сообщении.

Суд принял обвинительный приговор бывшему участнику НВФ за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ближайшие 9 лет мужчина проведет за решеткой.

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