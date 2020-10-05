В Мелекино из-за оползней разрушаются жилые дома (Видео)

В селе Мелекино на берегу Азовского моря из-за движения грунта разрушаются жилые дома.

63-летняя Галина Антонова показываете последствия разрушений: «У нас была шикарная баня, кафелем обложена. А там у нас был хороший подвал – хранили в нем консервацию и пр. А вот где сейчас у нас веранда, раньше была кухня».

Внутри дома по стенам пошли трещины, окна и двери проседают.

Галина Антонова отмечает, что первые оползни начались еще в конце 90-х годов. А за последние 5 лет движение грунта участилось. Говорит, что замазывает образовавшиеся в стенах трещины – дважды в год.

Аналогичная ситуации и у односельчанки Зинаиды: «Сначала один причолок (свес крыши на торцевой части здания, – ред.) на кухне упал – сделали. Сейчас другой упал».

Из-за движения грунта в 2014 году перекрыли участок дороги Мариуполь – Урзуф. С того момента водители вынуждены делать крюк в 30 км. «Сельский совет обращался к проектным организациям, чтобы сделать проект зоны укрепления части берега. Но такие проекты дорого стоят – не менее 10 млн грн. Таких денег у сельсовета нет», – говорит секретарь Мелекинского сельского совета Юрий Федоткин.

«Бурили шурф на глубине около 40 метров. И выявили, что там находятся подземные воды – прям, как подземная река. Причем она постоянно меняет свое направление под землей. На этой воде находится большой пласт глины, которая не пропускает воду как песок», – рассказывает депутат Мангушского райсовета Валерий Добровольский.

«Остановить это движение грунта на сегодняшний день нам невозможно. Т.к. задействована большая территория. Обращались и в госорганы, но проблема не решена», – добавляет председатель Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

Сейчас в районе Мелекино начали строительство новой дороги Мариуполь – Урзуф протяженностью около 4 км. Стоимость проекта – 161 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»