16 новых услуг: Минцифры презентовало обновления портала и приложения «Дія»

Сегодня, 5 октября, Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit, где представило результаты работы за год и 16 новых электронных услуг в приложении и на портале «Дія», сообщает пресс-служба Кабмина.

В данное время порталом государственных услуг «Дія» пользуется 2 миллиона украинцев. Здесь доступны 27 государственных услуг и информация из 6-ти реестров в личном Электронном кабинете гражданина.

Сегодня Минцифры представило новые услуги на портале «Дія»:

строительные услуги – это часть внедрения Единой электронной системы в сфере градостроительства. Возможность начать и завершить строительство объектов онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения). В июле Минцифры запустило новый строительный реестр и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства;

обновленная регистрация ООО онлайн – теперь не нужно будет никуда идти и тратить время на сбор документов – подача заявления онлайн на портале «Дія» займет 30 минут вместо 20 часов. Минцифры кардинально изменило подход к регистрации ООО: обновленная форма и одно заявление на все;

еМалятко онлайн. Эту услугу с 1 января этого года можно было получить оффлайн в родильном доме или Центре предоставления административных услуг. И ею уже воспользовались более 20 тысяч семей. Теперь Минцифры работает над тем, чтобы перевести этот сервис полностью в онлайн. Так, еще более 380 тысяч семей смогут получить услугу еМалятко;

регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Сейчас эта услуга доступна только в Киеве и Харькове. Но постепенно будет запущена по всей Украине.

Мобильное приложение «Дія» остается одним из самых популярных среди украинских пользователей, в нем зарегистрировано уже более 5 миллионов украинцев. Здесь доступны 6 цифровых документов: ID-карта, биометрический паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, студенческий билет.

Сегодня Минцифры представило обновленную версию – «Дія 2.0». И в приложении появилось сразу несколько новых услуг: