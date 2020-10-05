16 новых услуг: Минцифры презентовало обновления портала и приложения «Дія»

Сегодня, 5 октября, Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit, где представило результаты работы за год и 16 новых электронных услуг в приложении и на портале «Дія», сообщает пресс-служба Кабмина.
В данное время порталом государственных услуг «Дія» пользуется 2 миллиона украинцев. Здесь доступны 27 государственных услуг и информация из 6-ти реестров в личном Электронном кабинете гражданина.
Сегодня Минцифры представило новые услуги на портале «Дія»:
- строительные услуги – это часть внедрения Единой электронной системы в сфере градостроительства. Возможность начать и завершить строительство объектов онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения). В июле Минцифры запустило новый строительный реестр и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства;
- обновленная регистрация ООО онлайн – теперь не нужно будет никуда идти и тратить время на сбор документов – подача заявления онлайн на портале «Дія» займет 30 минут вместо 20 часов. Минцифры кардинально изменило подход к регистрации ООО: обновленная форма и одно заявление на все;
- еМалятко онлайн. Эту услугу с 1 января этого года можно было получить оффлайн в родильном доме или Центре предоставления административных услуг. И ею уже воспользовались более 20 тысяч семей. Теперь Минцифры работает над тем, чтобы перевести этот сервис полностью в онлайн. Так, еще более 380 тысяч семей смогут получить услугу еМалятко;
- регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Сейчас эта услуга доступна только в Киеве и Харькове. Но постепенно будет запущена по всей Украине.
Мобильное приложение «Дія» остается одним из самых популярных среди украинских пользователей, в нем зарегистрировано уже более 5 миллионов украинцев. Здесь доступны 6 цифровых документов: ID-карта, биометрический паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, студенческий билет.
Сегодня Минцифры представило обновленную версию – «Дія 2.0». И в приложении появилось сразу несколько новых услуг:
- шеринг документов – самое главное обновление «Дія 2.0». Украинцы смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав «ОК» на push-сообщение приложения «Дія». Это значительно упростит получение банковских или почтовых услуг, заселение в отель и сотни других жизненных ситуаций;
- возможность поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком – отображение надлежащего пользователя. Эту функцию ждали миллионы пользователей;
- свидетельство о рождении ребенка. Родители 7 миллионов детей отныне всегда будут иметь этот документ в смартфоне. Вместе со свидетельством о рождении также будет отображаться и актуальное место жительства ребенка;
- справка внутренне перемещенного лица. Отныне она будет доступна в цифровом виде для более 1,5 миллиона граждан;
- цифровой ИНН (налоговый номер) – еще один новый документ в приложении. Более 30 миллионов украинцев пока пользуются ИНН. Отныне эта бумажка будет не нужна, ведь документ будет доступен в смартфоне. С помощью цифрового шеринга документа его электронную копию можно будет передавать государственным органам и бизнеса за секунду;
- в приложении теперь отображаются штрафы ПДД и долги по исполнительным производствам. Пользователи получают push-сообщение приложения и могут просматривать информацию о нарушениях или наличии исполнительных производств на портале. А самое главное – могут оплатить сразу в приложении через Apple Pay / Google Pay или карточкой.