Работы нет и дыры в крышах: Как выживают жители прифронтовой части Авдеевки (Видео)

В Авдеевке район Старый город наиболее приближен к линии фронта, до передовых позиций – около километра. За 6 лет войны каждый дом поврежден обстрелами.

«У меня крыша побита, окна простреляны. Красный Крест нам окна хоть вставил», – рассказывает местная жительница Антонина Проскурякова.

А на ремонт крыши у пенсионерки денег не было – так прожили несколько лет. «В 2016-м у нас сильно пули летали. Пулями вся крыша побита, были и большие дырки – наверное, от осколков [снарядов]», – продолжает женщина.

У Валентины Волошиновой от снаряда, который взорвался во дворе, погиб муж. «Сейчас обстрелов стало меньше, но все равно стреляют. Вот вчера – и автоматные очереди, и пулеметы. Оно вдалеке, конечно, но слышно», – говорит она.

Валентина уезжала из Авдеевки на несколько лет. Но недавно вернулась, т.к. денег на аренду жилья в других городах не хватает. «Жить тяжело, очень тяжело. В такой обстановке, как мы живем 7-й год, – это невыносимо. Я и уезжала, и возвращалась. А есть люди, которые вообще не уезжали. Морально – это невозможно тяжело», – делится женщина.

Александр Проскуряков предпенсионного возраста, раньше работал в Донецке. Найти же работу в Авдеевке вот уже 6 лет не может. «У жены 2 000 грн пенсия. Вот вдвоем и живем», – сетует он.

В Старом городе нет централизованного отопления. Люди закупают уголь, но 1 тонна – около 3,5 тыс. грн. «Я как представлю, что идет зима, и что мне нужно столько денег собрать на 3 тонны угля. Я вот купила только 2 тонны, больше не могу», – говорит Валентина Волошинова.

Город тоже существенно помочь жителям не может – не хватает денег, бюджет недофинансирован. «Если в Донецкой и Луганской областях недополучение бюджета около 200 миллионов, то 100 миллионов – это Авдеевка. Это реально недополученная сумма бюджетом города Авдеевка», – констатирует глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»