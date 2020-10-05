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С каменного века до современности: На Луганщине открыли археологический музей (Фото)

05.10.20 21:32
Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Северодонецке на базе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля создали археологический музей «Открытая и100рия». Открытие состоялось сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Музей открыли к 100-летию со дня основания университета.

«Идея создания музея как исторического и культурного центра возникла несколько лет назад во время ежегодных археологических экспедиций, которые проводились на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Заведующий музея, доктор исторических наук, профессор Юрий Бровендер для знакомства с археологическим музеем провел презентацию. В музее представлены экспонаты, демонстрирующие историю Луганщины, начиная с каменного века до раннего современного периода.

Юрий Бровендер отметил, что главной целью музея при университете является прежде всего популяризация истории и культуры Луганщины среди молодежи.

Музей будет работать как в системе аудиторий для студентов, так и для школьников. Также музей смогут посещать все желающие.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

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