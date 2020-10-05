Луганщина: Спасатели сообщили причины смерти людей, погибших во время пожаров

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. По состоянию на 20:00 сегодня, 5 октября, В Луганской области из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 очага ликвидированы, 2 очага локализованы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых:

3 человека погибли в результате отравления продуктами горения;

1 человек – от полученных ожогов;

3 человека – в результате сердечных приступов;

4 человека – причина гибели устанавливается.

Также пострадало 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

«Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было», – добавили спасатели.

Однако на Луганщине в ближайшие дни осадков не ожидается. Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в регионе 6 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный порывы 15-20 м / с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. Сегодня, 5 октября, КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

По состоянию на 10 часов 5 октября из 9 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.