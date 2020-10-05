В «ЛНР»: Житель принес в музей экспонаты, которые пришлось взорвать

В неподконтрольном украинской власти городе Перевальске (Луганская обл.) местный житель принес два предмета для пополнения экспозиции, посвященной войне 2014 года.

Сотрудники музея насторожились, т.к. предметы казались взрывоопасными. О своем подозрении они сообщили в экстренные службы.

«К месту происшествия незамедлительно выехали бойцы инженерно-саперного подразделения МЧС. Территория вокруг музея была оцеплена силами МВД. Саперы осмотрели подозрительные предметы и идентифицировали их. Ими оказались минометная мина калибра 82 мм и кассетный элемент реактивной системы залпового огня "Смерч"», – говорится в сообщении «МЧС ЛНР».

Взрывоопасные предметы были доставлены на полигон и уничтожены.