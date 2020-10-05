RU
Все новости

Возможно служил в «ДНР»: В Мариуполь пытался попасть подозрительный армянин

05.10.20 22:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На въезде в Мариуполь военнослужащие задержали подозрительного гражданина Армении. Как сообщили в пресс-службе МВД, на блокпосту военные остановили для проверки автомобиль «Volkswagen Polo».

«Во время проверки документов у водителя было обнаружено, что он является гражданином Армении, имеет справку о регистрации в Донецке и вероятно причастен к деятельности незаконных военных формирований», – отметили правоохранители.

Кроме того, на этом же блокпосту у гражданина в автомобиле обнаружили палку с железными вставками, канатом и ручкой, обмотанной изолентой.

Для проведения дальнейших следственных действий задержанных граждан передали работникам Национальной полиции.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк