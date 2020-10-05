Возможно служил в «ДНР»: В Мариуполь пытался попасть подозрительный армянин

На въезде в Мариуполь военнослужащие задержали подозрительного гражданина Армении. Как сообщили в пресс-службе МВД, на блокпосту военные остановили для проверки автомобиль «Volkswagen Polo».

«Во время проверки документов у водителя было обнаружено, что он является гражданином Армении, имеет справку о регистрации в Донецке и вероятно причастен к деятельности незаконных военных формирований», – отметили правоохранители.

Кроме того, на этом же блокпосту у гражданина в автомобиле обнаружили палку с железными вставками, канатом и ручкой, обмотанной изолентой.

Для проведения дальнейших следственных действий задержанных граждан передали работникам Национальной полиции.