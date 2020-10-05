Идем на пенсию: Юрист пояснила, как исправить ошибку в трудовой книжке

Ошибку в трудовой книжечке может исправить только тот работодатель, который ее допустил. Если же предприятия сейчас не существует, исправления придется вносить через суд. Об этом рассказала Мария Комарова, юрист Никольского бюро Мариупольского центра бесплатной вторичной правовой помощи, передает «Громада Схід».

Так, из-за одной ошибки в написании имени, допущенной 35 лет назад, житель села Никольское чуть не потерял пенсию.

В 60 лет Валладдин Зуфарович начал собирать документы, необходимые для оформления пенсии по возрасту. Однако в трудовой книжке советского образца обнаружил ошибку: на первой странице его имя указано на русском как «Валаддин» вместо «Валладдин».

Управление Пенсионного фонда отказалось учесть 4 года стажа мужчины из-за того, что указанное в трудовой книжке имя не соответствовало имени в паспорте гражданина Украины. Запись с ошибкой была сделана в советское время, архивные данные не сохранились, исправить ошибку не представлялось возможным из-за отсутствия законодательного урегулирования такого вопроса.

Юрист Мария Комарова помогла Валладдину Зуфаровичу составить письменное обращение в управление ПФУ по учету стажа, указанного в трудовой книжке.

После получения письменного отказа – обратились в суд. Юрист подготовила соответствующий иск, к которому приобщила документы, подтверждающие факт принадлежности трудовой книжки с именем «Валаддин» именно Валладдину Зуфаровичу. В порядке особого производства суд удовлетворил иск. Таким образом, мужчина подтвердил свой стаж и теперь может обращаться в управление ПФУ для оформления пенсии по возрасту.

«Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников определено, что исправлять записи в трудовой книжке могут только работодатели, которые собственно и допустили ошибку. Если предприятия уже не существует, исправить запись возможно только через суд. В исковом заявлении необходимо указать, какой именно факт необходимо установить и с какой целью, а также предоставить доказательства, которые могут подтвердить этот факт. В данном случае это может быть свидетельство о браке, паспорт, удостоверение и тому подобное», – прокомментировала Мария Комарова.