ВСУ получили партию модернизированных «Булатов»

ВСУ получили очередную партию модернизированных танков «Булат». Завод им. Малышева не только отремонтировал технику, но и улучшил новыми комплектующими. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Как сообщил генеральный директор завода Василий Крылас, специалисты предприятия устранили все повреждения, а также провели их модернизацию с заменой комплектующих.

«"Булаты" прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали. После прохождения модернизации танки стали более современными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения. Наши специалисты уже приступили к ремонту следующей партии "Булатов" для наших военных», – сказал Крылас.

Восстановленные «Булаты» на отлично прошли испытания в полигонных условиях: совершили марш на 100 километров, во время которого специалисты проанализировали работу танков, а также прошли проверку стрельбами, в ходе которых протестированы мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.