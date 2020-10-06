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В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения беспилотников Миссии

06.10.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 2 и 4 октября зафиксировала новые случаи глушения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донбассе. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 5 октября.

«2 октября, пролетая над районами между подконтрольными правительству н. п. Иванополье (51 км к северу от Донецка) и н. п. Новозвановка (70 км к западу от Луганска), а также между н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска) и н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения)», – говорится в отчете.

Также сообщается, что 4 октября, пролетая около неподконтрольного украинским властям н.п. Гольмовский, БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения).

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