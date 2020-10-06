В Донецке столкнулись четыре автомобиля, травмированы трое водителей (Фото)

В «ДНР» в период с 3 по 4 октября произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

3 октября в Ворошиловском районе Донецка 19-летний водитель автомобиля Kia Sportage при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Carisma, который двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль Mitsubishi выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору дорожных знаков. В результате ДТП водители обоих авто получили телесные повреждения.

4 октября в Ворошиловском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил столкновение с остановившимся впереди в попутном направлении автомобилем ЗАЗ Daewoo Lanos. После столкновения автомобиль Lanos сместился вперед и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль Volkswagen Passat, который также в неуправляемом состоянии сместился вперед и совершил наезд на остановившийся впереди в попутном направлении автомобиль Hondа Cr-V. В результате ДТП водители трех авто получили травмы.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 367 нарушений ПДД, среди которых 30 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

В пресс-службе также сообщают, что с начала текущего года на автодорогах в «ДНР» совершено около 730 ДТП, в которых 66 человек погибли и более 980 были травмированы. Наибольшее количество автоаварий совершено по причине превышения безопасной скорости движения, а также нарушений ПДД при проезде перекрестков и при маневрировании.