COVID-19 на Донетчине: Десятки заболевших – в Николаевке, Мариуполе, Краматорске (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области: в Мариуполе, Угледаре и Бахмуте. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За понедельник, 5 октября, болезнь в области диагностировали еще у 148 человек, в том числе у 4 детей:

44 – в Николаевке;

32 – в Мариуполе (2 ребенка);

20 – в Краматорске;

11 – в Славянске (2 ребенка);

по 10 – в Бахмуте и Доброполье;

9 – в Марьинском районе;

по 1 – в Мирнограде, Дружковке, Константиновке, Торецке и Светлодарске, Лиманской и Соледарской ОТГ, Славянском, Мангушском, Великоновоселковском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 561 случай COVID-19, из них: