COVID-19 на Донетчине: Десятки заболевших – в Николаевке, Мариуполе, Краматорске (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области: в Мариуполе, Угледаре и Бахмуте. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.
За понедельник, 5 октября, болезнь в области диагностировали еще у 148 человек, в том числе у 4 детей:
- 44 – в Николаевке;
- 32 – в Мариуполе (2 ребенка);
- 20 – в Краматорске;
- 11 – в Славянске (2 ребенка);
- по 10 – в Бахмуте и Доброполье;
- 9 – в Марьинском районе;
- по 1 – в Мирнограде, Дружковке, Константиновке, Торецке и Светлодарске, Лиманской и Соледарской ОТГ, Славянском, Мангушском, Великоновоселковском и Волновахском районах.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 561 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 685 человек;
- на лечении – 2 813 пациентов;
- летальных случаев – 63.