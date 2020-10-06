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COVID-19 на Донетчине: Десятки заболевших – в Николаевке, Мариуполе, Краматорске (Карта)

06.10.20 09:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще 3 жизни в Донецкой области: в Мариуполе, Угледаре и Бахмуте. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За понедельник, 5 октября, болезнь в области диагностировали еще у 148 человек, в том числе у 4 детей:

  • 44 – в Николаевке;
  • 32 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • 20 – в Краматорске;
  • 11 – в Славянске (2 ребенка);
  • по 10 – в Бахмуте и Доброполье;
  • 9 – в Марьинском районе;
  • по 1 – в Мирнограде, Дружковке, Константиновке, Торецке и Светлодарске, Лиманской и Соледарской ОТГ, Славянском, Мангушском, Великоновоселковском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 561 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 685 человек;
  • на лечении – 2 813 пациентов;
  • летальных случаев – 63.

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