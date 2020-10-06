В «ДНР» теперь могут «официально» изымать земельные участки для «государственных» нужд. Соответствующий «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

В «документе» отмечается, что основаниями для изъятия земельных участков могут быть: строительство объектов обороны, инженерно-технических сооружений, линий связи, автомобильных дорог, мостов, эстакад, линий электропередач и других.

Изъятие в «условиях военного положения» в «ДНР» намерены осуществлять принудительно.

При этом обещают возмещать собственникам стоимость изъятых участков.

«Указ» подписан 5 октября.