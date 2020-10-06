Вкусно и сытно: В Донецке показали «шикарный бомж-обед» за 100 рублей (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал «шикарный бомж-обед за копейки».

Мужчина отправился в супермаркет «Молоко» по пр. Ильича, где купил почти полкило картошки на 14 руб. (5,4 грн по местному курсу на 6.10.2020), две луковицы – 8,5 руб. (3,3 грн), один банан – 14,6 руб. (5,6 грн).

В мясном отделе «Виконста» купил фарш на 34 руб. (13 грн), в хлебном – булочку за 5 руб. (1,9 грн). На сладкое мужчина предпочел сырок в белой глазури за 25 руб. (9,6 грн).

За покупки он отдал на кассе 101 руб. (38,8 грн).

Дома дончанин приготовил еду – картошку с котлетами. Фарш на котлеты он перемешал с потертым луком и картофелем, посолил и поперчил. Сформированные котлетки (их получилось 4-ре) «Виконста» пожарил на сковороде. Три картофелины он сварил.

«Еда получилась вкусная и сытная! Котлеты немного разлезлись, но на вкусе это никак не отразилось», – отметил он.

На десерт у жителя Донецка были сырок и банан. «Нормально, я бы сказал. Это будет лучше, чем если вы купите за 100 руб. (38,5 грн – ред.) хот-дог», – сообщил мужчина.

При ограниченном бюджете, резюмировал дончанин, удалось приготовить порцию для себя и покормить кота. «Реально вкусно. И один лук остался в запасе», – сообщил житель Донецка.