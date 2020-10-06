В Украине за сутки зафиксировали 4 348 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксированы 4 348 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, 103 401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4 348 новых случаев. Всего проведено 2 423 031 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2 149 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 4 561 случай COVID-19, в Луганской – 1 333 случая.