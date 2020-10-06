Людей эвакуировали: В Донецке искали взрывчатку на автовокзале «Южный» (Обновлено)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 6 октября, ищут взрывчатку на автовокзале «Южный».

Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, информация о минировании поступила в «полицию» сегодня в 07:28.

«Работают кинологи, ГПСО МЧС г. Донецка выехали на дежурство, проводится эвакуация людей, "скорая медицинская помощь" находится на месте. В связи с данной ситуацией, по требованию МЧС, МГБ ДНР остановлен троллейбус №10 в оба направления», – написал Кулемзин.

Позже «мэр» сообщил, что вызов по минированию АВ «Южный» был ложным. Движение троллейбуса №10 возобновлено.