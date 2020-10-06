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Сводка из зоны ООС за 5 октября: Версии сторон конфликта

06.10.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки – применил ручной противотанковый гранатомет.

В обоих случаях выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки дважды открывали огонь по территории ДНР на мариупольском направлении. Общее количество примененных боеприпасов – 9 единиц. Под огнем оказался район села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах противник применял гранатометы».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.

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