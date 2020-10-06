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Для современного детсада: В Краматорске завершают реконструкцию заброшенного здания

06.10.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске завершается реконструкция заброшенного нежилого здания, где разместится современный детский сад. Об этом сегодня, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Реконструкция помещения, на которую было потрачено 16,5 млн грн, проходит в рамках национальной программы «Большая стройка».

В здании полностью обновлена ​​система теплоснабжения, выполнены внутренняя и внешняя отделка. На прилегающей территории созданы игровые и спортивные площадки.

«Уже скоро здесь начнет работу детский сад "Зернышко", который готов будет принять около 50 детей. Учреждение будет доступен и для лиц с инвалидностью», – написал Павел Кириленко.

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