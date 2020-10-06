На Донетчине двух полицейских будут судить за превышение полномочий

На Донетчине будут судить двух полицейских за избиение незаконного задержанного мужчины. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении старшего лейтенанта полиции – инспектора одного из отделений Бахмутского ОП Главного управления Нацполиции в Донецкой области и капрала полиции – стажера.

Следствием установлено, что 13 октября 2019 года старший лейтенант совместно со стажером несли службу на железнодорожном вокзале г. Константиновка. Полицейские обратились к мужчине, который находился в помещении вокзала, для проверки его документов и причастности к незаконным вооруженным формированиям. Полицейские попросили пройти с ними в комнату полиции в помещении железнодорожного вокзала, на что мужчина добровольно согласился.

«Впоследствии, в ходе общения с незаконно задержанным по мотивам внезапно возникших неприязненных отношений, без предъявления законных требований и предупреждения о применении физической силы и специальных средств, при отсутствии оснований полицейские применили к мужчине приемы рукопашного боя. В результате избиения потерпевший получил легкие и средней тяжести телесные повреждения», – рассказали в ГБР.

Полицейские обвиняются в превышении служебных полномочий – умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которое сопровождалось насилием, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего при отсутствии признаков пыток ( ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.