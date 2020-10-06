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В Донецке помечают дома надписями на воротах, – соцсети (Фото)

06.10.20 12:59
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В «ДНР» в Донецке помечают дома надписями на воротах. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Подобная практика, напоминают пользователи соцсетей, имела место в 2014 году, когда после нанесенных «меток» дома подвергались разграблению.

Однако надписи на воротах частных домов в Киевском районе – свежие, они появились на днях.

Дончане предполагают, что это дело рук воров, которые в скором времени разграбят отмеченные дома.

В соцсетях обсуждают, есть ли ценные вещи в таком жилье. Люди, выезжая, оставляли мебель, технику, одежду. Но за прошедшие годы все ценное уже могли вынести.

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