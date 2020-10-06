12 смертей за сутки: В «ДНР» умирают больные коронавирусом

В «ДНР» медики за сутки выявили 97 новых случаев заболевания коронавирусом, зафиксированы 12 смертей. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 5 октября, выявлены 97 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 12 летальных случаев – мужчины в возрасте 36, 44, 64, 74, 75, 79 и 83 лет и женщины в возрасте 62, 63, 68, 79 и 81 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 6 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 936: